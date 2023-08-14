يظهر مقطع فيديو تم التقاطه بكاميرا باب أحد المنازل القريبة ما يبدو أنها لحظة انفجار مميت في الضواحي السكنية خارج بيتسبورغ، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.

الانفجار أدى إلى تدمير 3 منازل بينما تضرر 12 منزل آخر، وكان طفل من بين الضحايا، في حين تعمل السلطات على تحديد السبب.

وتم قطع الغاز في المنطقة عن 50 منزل مجاور، بينما قال مزود الغاز بمؤتمر صحفي إن أنظمة الغاز كان تعمل بشكل صحيح لحظة الانفجار.

وتعرض 57 رجل إطفاء في المنطقة لإصابات طفيفة على علاقة بالاستجابة إلى ذلك الانفجار، في حين أن أحد الضحايا لا يزال في حال حرجة.