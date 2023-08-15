يظهر مقطع الفيديو لحظة مواجهة ضابط شرطة K-9، أندرو تيتر، أحد المشتبه بهم في سرقة سيارة في بلدة ويست هارتفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية.

كانت شرطة ويست هارتفورد الأمريكية تحاول إيقاف سيارة مسروقة من طراز "هيونداي إلنترا" في شارع نيو بريتين، الثلاثاء الماضي، وكان مايك ألكسندر غارسيا أحد المشتبه بهم داخل تلك السيارة وهرب.

قاد ألكسندر غارسيا سيارته من المرآب واصطدم بسيارة شرطة K-9 وشجرة قبل أن يصطدم في النهاية بعمود كهرباء، وأطلق الضابط تيتر كلبه على ألكسندر غارسيا وضربه عدة مرات، مما أدى إلى مقتله في النهاية.