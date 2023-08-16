قال مكتب عمدة مقاطعة بروارد إن طفلًا يبلغ من العمر 21 شهرًا تُرك بالخارج تحت الشمس على يد شخص سرق سيارة. ولحسن الحظ، بعد دقائق قليلة فقط، عثر جمايكل يونغ البالغ من العمر 16 عامًا على الطفل بالقرب من مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية.

قال جمايكل: "خرجت من المنزل ثم رأيت طفلاً على الطريق"، مشيرًا إلى أنه "كان من المحتمل أن يموت الطفل من الحر والجفاف".

اتصل جمايكل بـ911، وتأكد على الفور هو وعائلته من أن الطفل الصغير بخير.

أفاد مكتب عمدة مقاطعة بروارد بأن الطفل كان داخل سيارة سُرقت على بعد بضعة شوارع، ويعتقدون أن سارق السيارة أنزل الطفل بمقعد السيارة تحت درجات حرارة بالتسعينات (فهرنهايت).