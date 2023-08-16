ركض نحوها وضربها بمطرقة.. شاهد لحظة هجوم مشتبه به على ضابطة بأمريكا

يظهر مقطع الفيديو لحظة هجوم مشتبه به يدعى وينستون تيت على الضابطة كارلي ترافيس، السبت، في مدينة ميدلتاون في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

أخذ وينستون تيت مطرقة وضرب بها الضابطة 4 مرات. وبعد ذلك، أطلقت ترافيس النار على تيت عدة مرات، ثم تم القبض عليه.

تم استدعاء الشرطة إلى منزل تيت 5 مرات في الشهر الماضي بسبب الشغب، بما في ذلك يوم السبت، عندما زُعم أن تيت كان يصرخ ويحطم الزجاج في الخارج.

أدين تيت مرتين لمهاجمته ضابط السلامة العامة في عام 2017 وفي عام 2020، وكان تحت إطلاق السراح المشروط بتهمة السرقة عندما هاجم المحققة ترافيس.