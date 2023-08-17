يدرس علماء الأحياء البحرية اكتشافًا نادرًا وموتًا غامضًا لحيوان من ثديات البحر قبالة جزر فلوريدا كيز.

فبحسب آرت كوبر، من هيئة الدلافين والثديات البحرية، فإن هذه الحيتان "تعيش في المحيط المفتوح. لا نعرف الكثير عنها. كان الحيوان يكافح في المياه الضحلة، وهو من فصائل مستويات البحر العميقة".

كما أكد كوبر أن عامل الوقت مهم أيضًا، بسبب الحرارة ومخاطر التعفن، حيث قال: "نحن في عالم متغير، حيث نرى الكثير من الأشياء المختلفة تتغير في البيئة البحرية. وفي أي وقت يكون لديك حيوان بعيد عن الشاطئ نادرًا ما تراه ويظهر على قيد الحياة، وكعينة ميتة حديثًا - أن تتمكن من دراسته - ستكون فرصة فائتة إذا لم نستغل ذلك".