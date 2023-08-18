تدفقت المياه من سيارة يتم سحبها من حفرة كبيرة، صباح الأربعاء، في شارع سانت بول. وقال شهود عيان إنه تم العثور على السيارة على جانبها حوالي الساعة 5 صباحا، حيث كان بداخلها رجل وامرأة. بعد حوالي 10 دقائق، التقط مقطع مراقبة سيارة مختلفة وهي تتخطى نفس الحفرة.

من جانبه، قال أنتوني ديسالفو إنه كان يستعد للعمل عندما سمع دوي اصطدامين كبيرين، واحدًا تلو الآخر.

وعندما وصل ديسالفو إلى مكان الحادث، فاجأه ما رآه، حيث يقول: "عندما نظرت إلى يميني، كل ما رأيته هو رأس امرأة يطل من الأرض، وكان من الصعب حقًا أن يدرك عقلي ما يحدث".

لم يتمكن ديسالفو من إخراج السيدة إلى أن خرج جاره، مشيرًا إلى أنه "أمسكت أنا وجاري بكلتا يديها وساعدناها على الخروج من الحفرة. كان عمقها حوالي 12 قدمًا، لم يكن الأمر سهلًا".