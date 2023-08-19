في 30 يوليو، كان أنجل نارانجو البالغ من العمر 16 عامًا يقود دراجة صغيرة مع شقيقه وأصدقائه على مسار "لاس فيغاس واش" بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية، وقالت شرطة المدينة إن سلكًا مربوطًا بعمود عبر الطريق أصاب أنجل على رقبته وسقط من دراجته ومات متأثرًا بجروحه.

وفقًا لشرطة المدينة، كان السلك مرتخيًا على الأرض ولم يكن مشدودًا عبر المسار. لكن والد أنجل، رودي، قال إن سائقي الدراجات الآخرين قاموا بالفعل بفك ربطه بالعمود بحلول الوقت الذي وصلت فيه الشرطة.

الآن، يحث رودي مسؤولي المدينة والمقاطعة على تنظيف وحل مخاوف السلامة على مسار الدراجات، بما في ذلك الأسلاك الأخرى السائبة ونقص الإضاءة الليلية على المسار.