في صدفة غريبة، رصد فريق شبكة WBAL السجين الهارب من الشرطة، راندي موريس، أثناء إعداد قصة عنه، الأربعاء، حيث قضت شرطة الولاية والمحافظة 7 ساعات في البحث عن البالغ من العمر 38 عامًا، الذي هرب من شاحنة سجن في أنابوليس جانكشن بولاية ماريلاند الأمريكية.

قال مصور شبكة WBAL، ماك فيني: "كنت في السيارة أقوم بتحرير القصة للساعة الخامسة وتصادف أن بحثت من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي، ورأيت السيد موريس!"

وأضاف: "أعطاني اسمه. وفي ذلك الوقت، كنت أتصل بـ911... وعندما أدرك أنني أتحدث إلى 911 بدأ يركض قليلاً في مرآب السيارات هذا".

وأشار فيني إلى أن "اللقاء كان سرياليًا".