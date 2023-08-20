مصور صحفي يلتقي بسجين هارب أثناء ملاحقة الشرطة له ويبلغ عنه.. شاهد ما حدث

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مصور صحفي يلتقي بسجين هارب أثناء ملاحقة الشرطة له ويبلغ عنه.. شاهد ما حدث

في صدفة غريبة، رصد فريق شبكة WBAL السجين الهارب من الشرطة، راندي موريس، أثناء إعداد قصة عنه، الأربعاء، حيث قضت شرطة الولاية والمحافظة 7 ساعات في البحث عن البالغ من العمر 38 عامًا، الذي هرب من شاحنة سجن في أنابوليس جانكشن بولاية ماريلاند الأمريكية.

قال مصور شبكة WBAL، ماك فيني: "كنت في السيارة أقوم بتحرير القصة للساعة الخامسة وتصادف أن بحثت من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي، ورأيت السيد موريس!"

وأضاف: "أعطاني اسمه. وفي ذلك الوقت، كنت أتصل بـ911... وعندما أدرك أنني أتحدث إلى 911 بدأ يركض قليلاً في مرآب السيارات هذا".

وأشار فيني إلى أن "اللقاء كان سرياليًا".