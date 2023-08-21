يعيش لاورو وريبيكا سوتو مع رفيقهما الموثوق، دريك، حياة رائعة في منطقة بحيرة نونا.

أمضت ريبيكا يوم الثلاثاء الجزء الأول من أمسيتها وهي تستعد لحفل عمرها، حيث قال زوجها: "كانت زوجتي تطلي أظافرها وتجرب الملابس لحفلة بيونسيه التي كانت تخطط لحضورها مع بعض الأصدقاء في اليوم التالي".

لكن ما حدث في الجزء الأخير من ذلك المساء هو الذي كاد أن يودي بحياتها وفقًا لزوجها. حيث خرجت ريبيكا والكلب لقضاء استراحة سريعة، ويقول لاورو إنه سمع دوي رعد بعدها فجأة، ليهرع إلى الخارج ويجد زوجته هامدة على الرصيف.

وتم نقل ريبيكا إلى مركز أورلاندو الطبي الإقليمي، حيث حصلت على المساعدة الطبية التي أنقذت حياتها.