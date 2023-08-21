أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة لحظة سرقة سيارة سيدة من طراز "كيا سبورتاج" للمرة الرابعة بمدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

قالت صاحبة السيارة، ماري ثيرينغ: "إنه أمر محبط لأنه عندما لا يكون لديك مرآب حيث يمكنك إيقاف سيارتك فيه، فأنت أكثر عرضة للسرقة".

ورغم وجود مانع دوران للمحرك، وقفل عجلة القيادة وكاميرا أمنية موجهة على سيارتها، قرر اللصوص سرقتها على أي حال.

في عام 2022 وحده، تم ربط سيارات كيا وهيونداي المسروقة بما لا يقل عن 5 جرائم قتل، و13 عملية إطلاق نار، و36 عملية سطو، و265 حادث سيارة في مينيابوليس.