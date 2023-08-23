كانت الممثلة درو باريمور والمغنية رينيه راب في منتصف محادثة على المسرح عندما اندفع رجل محاولًا التحدث إلى باريمور، ما أدى إلى اقتياد الحراس للرجل خارج القاعة.

وصرخ الرجل باسم باريمور واقترب من المنصة، قبل أن يقول: "أنا تشاد مايكل بوست، تعرفين من أكون. أريد أن أراك في نقطة بينما.."، ليسارع الحراس بالإمساك به واقتياده خارج القاعة.

عادت باريمور وراب إلى المنصة واستكملتا محادثتهما بعد أن أخرج الحراس الرجل.

كانت السيدتان تشاركان في حوار لمركز "92nd Street Y" بمدينة نيويورك، والذي يستضيف بشكل متكرر حوارات مع شخصيات بارزة.

تواصلت CNN مع ممثلي باريمور وراب للحصول على تعليق.