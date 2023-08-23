أظهر مقطع فيديو أفعى جرسية بطول 36 إنشًا تنزلق إلى أعلى عتبة منزل أمام كاميرا ring، ثم تتلوى في الزاوية. بعد ذلك، توقف رجل توصيل يدعى مات، وتخلص من الأفعى.

قالت كريستي، صاحبة المنزل: "إنه أمر مخيف جدًا. كانت ابنتي قد خرجت للتو من نفس الباب قبل 20 دقيقة" من وصول الأفعى.

ومع علم مات بأن هناك عائلة تعيش داخل المنزل، قرر مات اتخاذ الإجراء اللازم واعتنى بالأمر. وبمجرد أن تعامل مات مع الأفعى، قام بتنظيف الفوضى والتخلص من الجثة.

وكتب مات رسالة إلى صاحبة المنزل قال فيها: "آمل ألا يكون لديك أفعى جرسية أليفة عند باب منزلك الأمامي لأنني قتلتها. من مات. آسف بشأن الدم".