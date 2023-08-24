التقط عامل إطفاء كندي كان ضمن فرق الإنقاذ التي تكافح النيران الهائلة التي اندلعت في غابات كندا، مشهدًا نادرًا أثناء محاولة إطفاء حرائق الغابات على الأرض في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

وقد أدت شدة الحرائق التي كانت مصحوبة برياح عاتية، وانخفاض الرطوبة بالإضافة للانخفاض الحاد في درجات الحرارة كل ذلك ساعد في خلق عمود من النيران، وفقا لخدمة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية.

في حين تأثر حوالي 30 ألف شخص في جميع أنحاء كولومبيا البريطانية بأوامر الإخلاء بسبب حرائق الغابات.

كان موسم الحرائق لعام الحالي في كندا “غير مسبوق”.

ولا يزال هناك حوالي 1000 حريق مشتعل في جميع أنحاء البلاد.