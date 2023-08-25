كيم بيالوبوس هي مديرة المناوبة في مطعم بوبايز بأورانج سيتي. وأثناء إعدادها بعض الأشياء قرب نافذة الطلب من السيارة، لفت انتباهها مخلوق، وشاركت الصور التي التقطتها بينما كان القرد المشاكس يتجول.

تقول شرطة أورانج سيتي إنها بدأت في تلقي مكالمات يوم الجمعة، حيث شوهد ستة مرات أو أكثر في أجزاء مختلفة من المدينة ضمن نطاق ثلاثة أميال أو نحو ذلك.

وبحسب أحد أفراد الشرطة، "كنا نرسل شخصًا ما إلى تلك المنطقة، لكن دون أن يحالفنا الحظ ودون أن نعثر عليه. واستمر الأمر لعدة أيام".

وتدعو الشرطة من أي شخص يرى القرد الاتصال بهم أو بهيئة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، وهم لا يريدون أن يقترب أي شخص من الحيوان أو يتعامل معه بسبب احتمال أن يشكل القرد خطرًا على الناس.