وثقت كاميرا مثبتة على بدلة ضابط شرطة نوعًا من الجرائم التي تريد السلطات بمدينة سياتل في مقاطعة كينغ، بولاية واشنطن الأمريكية أن تسلط الضوء عليها منذ وقوعها أواخر الأسبوع الماضي.

الجرائم تتعلق بعلميات اقتحام المنازل في الآونة الأخيرة.

حيث يُزعم أن رجلًا في الأربعينيات من العمر دخل منزلا بعد كسره لنافذة في الفناء الخلفي وحينها كانت فتاة مراهقة وحدها بالمنزل.

خافت الفتاة وهربت للطابق العلوي واختبأت في خزانة واتصلت برقم النجدة.

ودخل رجال الشرطة المنزل عن طريق خلع باب المنزل بالقوة وذلك بعد سماعهم أصواتًا صادرة من الداخل ليتفاجأوا بالمشتبه به يجلس في مقعد سيارة مالك المنزل.

ولدى ناتالي سوابي مراسلة محطة KING الإخبارية التفاصيل.