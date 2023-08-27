عثرت سارا ليندغرين، مديرة حديقة في بنسلفانيا، على دب في ورطة لتهب إلى العمل.

قالت ليندغرين إنها اعتقدت أن الدب كان ميتًا عندما اقتربت منه أول مرة بمنطقة نائية.

لم تكن شبكة الهاتف تعمل لديها، لذا عندما بدا أن الدب يتحرك استعانت بخبرتها في الحياة البرية لإنقاذه.

اعتقدت ليندغرين أن الدب يواجه خطرًا مباشرًا، وقالت لـCNN إنه بدا بعمر 8 أشهر تقريبًا وكانت قلقة من أن سيارة اصطدمت به أو أنه غرق في النهر بالأسفل أو أنه نفق بسبب الجفاف خلال اليوم.

بعد إنقاذه، اعتلى الشبل شجرة ليتعافى.

وبينما بدا الدب ظريفًا وغير خطير، قالت ليندغرين إن على الشخص أن يتصل بالسلطات دائمًا في حالات الطوارئ البرية.