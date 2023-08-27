قالت شرطة تامبا إن مقطع فيديو كاميرا سرية أظهر زو مينغ لي، البالغ من العمر 36 عامًا، وهو يضع حقنة تحت الباب الأمامي لجاره ويحقن سائلًا كيميائيًا في الشقة، حيث يعيش عمر عبدالله، البالغ من العمر 36 عامًا، داخل تلك الشقة مع عائلته بولاية فلوريدا الأمريكية.

قال عبدالله إن الرائحة الكيميائية داخل شقتهم كانت تسبب المرض لعائلته منذ أكثر من شهر، مضيفًا أن الأعراض شملت صداعًا أسوأ من الصداع النصفي، والغثيان، وضيقًا في التنفس، والدوخة، وبدأوا في فقدان شعرهم.

اتصل عبدالله بشرطة تامبا التي أرسلت فريق المواد الخطرة للتحقيق. ووفقًا لشهادة الاعتقال، عثر فريق المواد الخطرة على الميثادون والهيدروكودون عندما قاموا باختبار السائل.

وتم القبض على لي في يونيو / حزيران بـ6 تهم، بما في ذلك المطاردة المشددة ونشر مادة كيميائية.