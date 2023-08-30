أقدم رجل في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية على التورط في مواجهة مع رجال الشرطة ليلة الأحد.

تقول السلطات قبل حدوث ذلك مباشرة، كان كيندال غيلبرت يسخر من الشرطة ويوجه لهم الشتائم والإهانات بشكل متكرر، وحتى أنه كان يدعوهم للقتال معه بينما كان مسلحًا بساطور وعصا خشبية ويلوح بهما في وجه رجال الشرطة لساعات متواصلة.

تقول شاهدة العيان راشيل كلارك التي كان ابنها يوثق الحادثة بهاتفه المحمول، إن رجال الشرطة حاولوا التفاوض مع غيلبيرت لساعات طويلة بينما ظل متمسكًا بموقفه يصرخ ويسخر منهم.

وتضيف كلارك أنه كان من الجلي أن غيلبيرت كان يعاني من أزمة عقلية.

وقد انتهت المواجهة بعدما قرر الرجل مهاجمة الشرطة بالسلاح الذي في يده، عندها تم إطلاق النار عليه وإردائه قتيلًا.

ولدى ريتشارد إسيكس مراسل محطة WISH الإخبارية التفاصيل.