اقتحم لصوص متجر Jewels on Lake بمدينة باسادينا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسرقوا ما تزيد قيمته عن نصف مليون دولار من المجوهرات المخصصة التي صنعها صاحب المتجر، سام بيبيكيام، بنفسه.

قال بيبيكيام إنه عادة ما يضغط على زر لفتح الباب الأمامي للعملاء. لذا، فهو يعتقد أنه لابد أن المشتبه بهم الثلاثة قاموا بمراقبة المكان، لأنهم دخلوا المحل عندما فتح الباب لعميل آخر كان يغادر المحل، وقاموا بعمل سريع لسرقته.

وقال المحققون إن هذه المنطقة عادةً ما تكون آمنة جدًا، وقد تكون هذه واحدة من أكبر عمليات سرقة المجوهرات التي شهدتها مدينة باسادينا على الإطلاق.