ضرب إعصار إيداليا منطقة بيري في فلوريدا بالتصنيف الثالث مع تجاوز سرعة الرياح 120 ميلًا في الساعة، بينما وثقت سيدة اللحظة التي سقطت فيها شجرة على منزلها.

ومع سقوط الشجرة على المنزل، يمكن سماع صوت طفلة في الفيديو وهي تصرخ رعبًا، قبل أن تحاول السيدة التخفيف من روعها وهي تقول: "لا بأس. لا بأس".

وتم تخفيض قوة إعصار إيداليا لتصبح عاصفة استوائية مساء الأربعاء، حيث تسببت في هطول أمطار غزيرة، وأطلقت العنان لرياح قوية وانقطاع الكهرباء في أجزاء من جنوب جورجيا وكارولينا، بعد ساعات فقط من ضربها الساحل الغربي لفلوريدا وإغراق المجتمعات هناك بمياه الفيضانات.