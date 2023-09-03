يظهر مقطع فيديو جديد مجموعة من صيادي التماسيح في فلوريدا وهم يقومون بما تم وصفه بـ"صيد العمر".

حيث تصارع الفريق المكون من 3 رجال مع تمساح ضخم بطول 13 قدمًا وبوزن 900 رطل في بحيرة بأورلاندو، ويقولون إنه قد يكون ثاني أكبر تمساح يتم الإمساك به في الولاية.

يتم الترويج لاصطياد التماسيح في فلوريدا كطريقة للسيطرة على أعدادها.

وقال صياد التماسيح، كيفن بروتز، في مقابلة مع مذيع CNN جيم أكوستا إن الأمر "بدأ بطيئًا، رصدنا التمساح قبل ساعتين من الإمساك به، وأمسكنا به في نهاية المطاف".

وتابع بالقول: "بقي التمساح ثابتًا. لم يهرب، فعادة ما يهربون ويتوجب علينا قتالهم. أمسكناه بـ3 عصي، أو 4 و 5 عصي بحبال في نهاية المطاف. بقي التمساح ثابتًا، أعتقد أنه معتاد على القيام بذلك نظرًا إلى حجمه. من المحتمل أن عمره ما بين 60 إلى 90 عامًا، وهو معتاد على التهام أي شيء يعبث معه. لذا لذا لم يكن لديه سبب للهروب".