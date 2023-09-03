خلف باب غرفة النوم المغلقة يوجد فاون كانون البالغ من العمر 41 عامًا، فالشرطي السابق بمقاطعة كليفلاند متهم الآن بقتل زوجته، الشرطية جوردان كانون.

وأظهر مقطع فيديو من بزة شرطي اللحظة المتوترة التي أقنع فيها الضباط الشرطي الهستيري بالخروج، مستلقيًا على معدته وممسكًا بهاتفه وهو يبكي مع أحد أفراد عائلته على الجانب الآخر من المكالمة.

بعدها دخل أحد الضباط إلى غرفة النوم ليجد الشرطية مقتولة رميًا بالرصاص.

يقول المحققون إن فاون أمسك بمسدس وأطلق النار على جوردان بعد أن دخل الزوجان في جدال حاد.

ثم قامت الشرطة بتقييد يدي الشرطي قبل حجزه في سجن المقاطعة بجريمة قتل من الدرجة الأولى.

خلفت الشرطية جوردان كانون وراءها ابنًا يبلغ من العمر 17 عامًا وولدي زوجها وعائلة مفطورة القلب في قوات إنفاذ القانون.