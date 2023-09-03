كان ضابط شرطة دنفر يطارد شاحنة بعد بلاغ عن مشاجرة على الطريق، قبل أن يصطدم بالمركبة ويقلبها، وتلا ذلك مواجهة قبل أن يخرج رجل من الشاحنة ويبدو أنه يحتجز امرأة كرهينة. وبعد ذلك، أصابت رصاصة وحيدة أطلقها ضابط شرطة دنفر الرجل. وتبين لاحقًا أن الأمر كله مجرد خدعة.

كانت الخطة أن يُظهر الرجل السيدة كرهينة ويحتجزها تحت تهديد السلاح بينما يبتعد عن الضباط. وأكدت الرهينة في وقت لاحق هذه المعلومات خلال محادثة مع المحققين موضحة أنها كانت مشاركة راغبة في الخطة.

وسيتم تحديد ما إذا كانت الطلقة التي أطلقها الضابط مبررة بعد التحقيق.