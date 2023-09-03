كانت تصرخ طلبًا للمساعدة.. وفاة مسنة بعدما هاجمها كلبان محرران بأمريكا

توفيت السيدة تشانثي فيلافونغ، البالغة من العمر 93 عامًا، بعدما هاجمها كلبان محرران من سلالة قصب كورسو - وهي مزيج من سلالة كلب الدرواس والبيتبول.

قالت جينيس دندولك التي تعيش في المنزل المجاور لعائلة فيلافونغ وكانت في المنزل بعد ظهر يوم الخميس عندما تحرر الكلبان، إن الكلبين حاصرا فيلافونغ بين باب منزلها الأمامي والجدار، وفيلافونغ بدأت تلقي الأحذية والأواني على الحيوانين.

وأضافت أن أحفاد فيلافونغ ركضوا إلى الخارج للمساعدة وتمكنوا من جرها إلى داخل منزلهم.

كانت العائلة ودندولك متمسكون بالأمل في أن تتمكن فيلافونغ من النجاة، حيث كانت حالتها مستقرة مساء الخميس، لكنها تدهورت يوم الجمعة وتوفيت.