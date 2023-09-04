إنه أسوأ كابوس لأم. يرصد فيديو التقطه أحد المارة اللحظات التي تم فيها صعق جاكستون، نجل زوي فورتن باري.

يظهره الفيديو على الجانب الأيسر من الشاشة مع عمه جيريمايا. سرعان ما تحول المرح إلى فوضى في نزهة سنوية لعطلة عيد العمال.

وفقًا للشرطة، فقد أطلقوا مسدسًا صاعقا على رجلين يتشاجران، مما أدى إلى ارتداده عن الأرض وضرب جاكستون البالغ من العمر 5 سنوات.

وتقول الأسرة إن الشرطة لم تعتذر أبدًا عن أفعالها، وإنها تريد معرفة سبب استخدام مسدس الصعق في مثل هذه المنطقة المزدحمة.

وبحسب شرطة ديلوش، أصابت الضربة الصاعقة الأولى أحد المشتبه بهما بنجاح، وعندما أطلق الضابط النار مرة ثانية بهدف إصابة المشتبه به الثاني، حينها تعرض جاكستون للصعق.

وبعد يوم، عاد جاكستون للوقوف على قدميه وممارسة أنشطته الطبيعية، لكن عائلته تقول إن هذا لا يزيل صدمة الحادثة.