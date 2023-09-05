لحظة لا تصدق تم التقاطها بالكاميرا، حيث سقط العشرات من الأشخاص غير المرتابين في بحيرة ميندوتا، الثلاثاء.

تدافع طلاب جامعة ويسكونسن ماديسون بشكل مجنون إلى بر الأمان بعد انهيار قسم من رصيف "ميموريال يونيون" تحت أقدامهم قرابة الساعة الثانية والنصف.

وكانت الطالبة المستجدة غابرييل ويلبراندت من بين 60 إلى 80 شخصًا كانوا على قمة الرصيف في وقت واحد كما يقدر المسؤولون.

بعد انهيار المنصة، تسلق العديد من الطلاب فوق حطام الرصيف، وبالعودة إلى الشاطئ - ذُكر أن شخصًا ذهب إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات لا تهدد حياته، بينما عالج المسعفون خمسة آخرين.