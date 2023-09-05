تحاول شرطة مقاطعة فلاجلر بولاية فلوريدا الأمريكية فك ملابسات جريمة قتل لرضيع يبلغ من العمر 18 شهرًا، والذي فارق الحياة بعدما تعرض لرصاصة في الرأس.

وقال عمدة المقاطعة، ريك ستالي، إن المحققين يواصلون التحقيق. هناك شخص مشتبه به، وهو سي جيه نيلسون جونيور البالغ من العمر 21 عامًا، والذي تم القبض عليه، الاثنين، لانتهاكه شروط الإفراج، ولكن لم يتم اتهامه في قضية موت الطفل.

كما قال العمدة إن 8 أشخاص كانوا في المنزل وقت إطلاق النار، وإنهم لم يستبعدوا الاشتباه بأي شخص مع مواصلتهم البحث عن إجابات في هذا الموت المأساوي.