رصدت كاميرا مراقبة القاتل الهارب دانيلو كافالكانتي، حيث هرب من سجن مقاطعة تشيستر على بعد حوالي 30 ميلاً غرب فيلادلفيا. ولا تزال شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية تبحث عنه.

والتقطته الكاميرا في الساعة 01:43 صباح يوم السبت، وهو يخرج من منطقة غابات، على بعد أقل من ميلين من السجن.

وقالت الشرطة إنها حققت أيضًا في عمليتي سطو في المنطقة. وعلى الرغم من أنهم لا يستطيعون تأكيد ارتكاب كافالكانتي عمليتي السطو، إلا أن السكان القريبين يشعرون بالتوتر بشكل متزايد.

حُكم على كافالكانتي بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط، بتهمة قتل صديقته السابقة، ديبورا برانداو، عام 2021. وقال ممثلو الادعاء إنه طعنها 38 مرة أمام طفليها الصغيرين.

وكان الدافع وراء هذا القتل، بحسب المحققين، هو أن برانداو اكتشفت أن كافالكانتي كان مطلوبا لارتكابه جريمة قتل أخرى في البرازيل.

وفي تقرير مراسل CNN، بريان تود، المزيد من التفاصيل.