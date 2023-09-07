تستعد وكالة ناسا لمهمة سايكي، وتقول إنها في طريقها لإطلاق مركبة فضائية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا على متن صاروخ سبيس أكس فالكون الثقيل إلى كويكب معدني الشهر المقبل.

ستستغرق الرحلة مدة طويلة للوصول إليها لمسافة تزيد عن ثلاثة مليارات كيلومتر والتي من المفترض أن يصل الصاروخ إليها بحلول عام 2029، وبعدها سيقضي أكثر من سنتين للدوران حول الكويكب.

وتقول لوري غليز، مديرة علوم الكواكب في وكالة "ناسا"، إن الكويكب يمثل نوعًا من الكويكبات العديدة التي بعضها لديها خصائص كيميائية أو فيزيائية مختلفة.

وتضيف أن بعض تلك الكويكبات موجودة في مواقع مختلفة داخل النظام الشمسي، وكل من منها هي من بقايا اللبنات الأولى التي شكلت جميع الكواكب والأقمار.