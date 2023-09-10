التقطت كاميرا أمنية مقطع فيديو من داخل محل بيع الكحوليات بولاية أوهايو الأمريكية، يُظهر تاكيا يونغ وهي تتجول في الممر، ثم تخرج حقيبة أخرى من حقيبتها وتأخذ أكثر من 6 زجاجات كحولية وتضعها في حقيبتها تم تخرج من المتجر، وقالت الشرطة إنها لم تدفع ثمن الكحول.

وبعد ذلك، توجهت يونغ نحو سيارتها السوداء من طراز "لكزس"، وفي غضون ثوان، ركض أحد موظفي المتجر إلى الخارج ولفت انتباه الضابطين، ثم اقتربا من سيارة يونغ.

بدأت سيارة يونغ تتحرك إلى الأمام مع وجود الضابط أمامها ورفضت أن تتوقف، وأطلق الضابط رصاصة واحدة، مما أدى إلى مقتلها.