تسبب أسبوع العودة للمدارس (ذكرى رائجة يلتقي فيها الطلاب المتخرجون من المدارس والكليات معا مجددا) في إحدى الثانويات بالقرب من مدينة بيلوكسي في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، الرعب للأشخاص الذين يعيشون في المنطقة.

ما كان من المفترض أن يكون حرب مقالب بين الطلاب قد خرج عن نطاق السيطرة الآن، حيث تتسبب المقالب في الضرر بممتلكات السكان وتلفها أحيانًا.

ويعتبر الأمر اعتداء على ممتلكات الغير وبإمكان صاحب المنزل أو السيارة المتضررة توجيه تهم إلى الفاعلين.

يقول النقيب رايان لامير إن شرطة أوشن سبرينغز تتلقى العديد من التقارير عن أعمال تخريب طوال الأسبوع.

ولدى هاربر روبنسون من محطة WLOX الإخبارية المزيد عن التخريب الذي يحدث في جميع أنحاء المجتمع بسبب مجموعات من الطلاب.