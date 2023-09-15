أظهر مقطع فيديو اللحظة التي أُخرجت فيها عضو الكونغرس الجمهورية، لاورين بوبرت، من مسرح للفنون الأدائية في دينفر، حيث أظهرت المقاطع مسؤولين وهم يتحدثون إلى بوبرت ومرافقها أثناء عرض "Beetle Juice, the Musical".

ففي تقرير تمت مشاركته مع CNN، قال مسؤولو المسرح إنهم تلقوا شكاوى عن شخصين "يدخنان السجائر الإلكترونية ويغنيان ويتسببان في إزعاج".

أحد المسؤولين قال "كان الشخصين يتجادلان"، وبعد تقديم شكوى أخرى تفيد بأنهما كانا "صاخبين ويصوران"، طُلب منهما المغادرة.

ويمكن رؤية الفردين في المقطع وهما يخرجان من المسرح مع مرافقتهما إلى خارج المبنى.

لم يُذكر اسم بوبرت في تقرير الحادثة، ولم يؤكد مسؤولو المسرح ما إن كانت بوبرت هي من تم مرافقتها إلى الخارج.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت بوبرت حضورها العرض وأنها "مذنبة بالضحك والغناء بشكل صاخب".

وقال مدير حملة بوبرت في بيان شاركه مع CNN إنها نفت تدخين السجائر الإلكترونية خلال العرض، لكنها استخدمت هاتفها لالتقاط صورة. كما قالت إنها "لم تكن تعلم أن الصور لم يكن مسموحًا بها".