تعرضت امرأة في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية للهجوم من قبل رجل في الحي السكني الذي يقطنان فيه أثناء خروجها للحصول على وجبة خفيفة لها ولزوجها.

جاء الهجوم من المعتدي أثناء فترة الليل بينما كانت المرأة تسير وحيدة حيث قام برش رذاذ الفلفل عليها وعاد ليحصل على عصا ويضربها بها.

استيقظ سكان الحي على صراخ المرأة المسنة التي تبلغ من العمر 82 عامًا وبدا أحدهم بتصوير الحادثة واتصل برقم النجدة مباشرة.

يقول أحد شهود العيان إن المرأة وهي من أصول آسيوية كانت مستهدفة بالهجوم تلك الليلة كونها هدف سهل ولدوافع عنصرية أيضًا.

وفي تقرير مراسلة محطة KVVU الإخبارية المزيد من التفاصيل.