التقطت كاميرا أحد الأشخاص لحظات مخيفة في ولاية يوتاه الأمريكية عندما كانت عائلة تتحرك مسرعة لإنقاذ عائلة أخرى عندما اشتعلت النيران في قاربهم المنزلي العائم.

وقد وثقت الكاميرا عملية الإنقاذ تلك..

يقول أحد الأشخاص على متن قارب الإنقاذ إنهم لم يكونوا على علم بما سيحدث بعد رؤيتهم لتلك النيران الهائلة التي أخذت تلتهم القارب ولكنهم لم يتمكنوا من الوقوف مكتوفي الأيدي وانتظار المساعدة فبادروا إلى الاقتراب وحث الأشخاص المتواجدين على متن ذلك القرب بالقفز عنها بأسرع وقت واللجوء إليهم.

وقد قام مايك أندرسون مراسل محطة KSL الإخبارية، بالتحدث إلى أفراد أسرة من الذين كانوا على متن ذلك القارب الذي تحرك لتقديم للمساعدة.