أظهر مقطع لحظة تعرض مدير فرقة للصعق من قبل الشرطة بعد مباراة كرة قدم في مدرسة ثانوية بولاية ألاباما الأمريكية.

ووفقًا لبيان صادر عن قسم شرطة برمنغهام، تجاهل مدير فرقة مدرسة "بي دي جاكسون أولين" الثانوية، جوني ميمز، طلبات الشرطة بوقف أداء فرقته بعد فوز الفريق الآخر.

لاحظ الضباط استمرار فرقتي المدرستين في الأداء، ووفقًا للشرطة، توقفت فرقة الفريق المضيف عندما طُلب منها، لكن ميمز أمر فرقته بمواصلة الأداء.

ثم قام الضابط الذي أجرى عملية الاعتقال بإخضاع مدير الفرقة بمسدس الصعق مما أنهى المواجهة الجسدية، بحسب الشرطة.