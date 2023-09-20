ألقي القبض على إدوارد دروزولوفسكي، البالغ من العمر 78 عامًا، في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن أطلق النار وقتل ابن جاره البالغ من العمر 42 عامًا عندما كان يقوم بتقليم أطراف الأشجار على طول خط السياج الخاص بمنزله.

وكان حفيد الجيران البالغ من العمر 8 سنوات بالقرب من والده عندما وقع إطلاق النار، بحسب الشرطة.

وقال العمدة مايك شيتوود: "لا يمكنك إطلاق النار على الأشخاص لمجرد أنهم داسوا على ممتلكاتك الخاصة، ولهذا السبب لدينا الشرطة".

وأضاف: "وأنا متأكد من أنه ستكون هناك جلسة استماع بشأن جريمة قتل من الدرجة الثانية لأنه يبلغ من العمر 78 عامًا ويعاني من هشاشة العظام، وسيقول إن حياته كانت في خطر"، مشيرًا إلى أن "هذا أمر غير منطقي، فلماذا لا تتصل بـ911 فقط؟!"