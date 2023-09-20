تعرفوا على حيوان فلوريدا الذي يتحدث الجميع عنه، إذ قُطع الجزء الأعلى من فك أنثى التمساح هذه بواسطة مروحة قارب على الأرجح كما قال الصياد الذي أمسك بها، والذي أحضرها إلى حديقة "غاتورلاند".

سفيرة حديقة "غاتورلاند"، سافانا بون، قالت إن "هذا أقصى ما رأيت من هذا النوع من الإصابات، لكن عينيها جميلتان حقًا".

ودعت بون الناس إلى المشاركة في منافسة لإعطاء التمساح الجديد أفضل اسم، والتي تراوحت من "لثة" إلى "فك" إضافة إلى "مفرد" و"غايتور ماكغايتورفيس" وغيرها.

ويعاني تمساح آخر اسمه "فك الفخ" إصابة مماثلة وإن كانت أقل خطورة، لكن تم تدريبه على أكل كرات اللحم. ويأمل القائمون على الحديقة أن تتمكن أحدث نزلائهم من فعل الشيء نفسه.