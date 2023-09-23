تواجه شركة غوغل دعوى قضائية من عائلة رجل من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية تدعي أن تطبيق خرائط الشركة أدى إلى سقوطه من جسر منهار، مما أدى إلى وفاته.

وقال محامي عائلة باكستون، روبرت زيمرمان: "كانت غوغل على علم منذ سنوات قبل هذه الحادثة بأن هذا الجسر قد انهار. وكان هناك في الأساس منحدر وحفرة في وسط حي سكني لمدة 9 سنوات"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد سبب وجيه لحدوث ذلك".

وأضاف: "لدينا أدلة على تقديم العديد من الشكاوي إلى غوغل من خلال تطبيق خرائط غوغل لإخبارهم عن هذه المشكلة، وإخبارهم بوجود مقالات تظهر أن هذا الجسر كان خارجًا عن الخدمة ولم يفعلوا شيئًا".

وقال المحامي في وقت سابق إنهم يقاضون "المسؤولين عن الطريق أيضًا".

وتابع بالقول: "كان هذا تطويرًا عقاريًا تم بناؤه منذ حوالي 3 أو 4 عقود. وعندما قاموا ببناء هذا التطوير العقاري، باعوا المنازل، لكن المسؤولية لم تتوقف عند هذا الحد"، موضحًا أنه "كان لديهم مسؤولية إما تحويل الطرق إلى وزارة النقل بولاية كارولينا الشمالية أو إنشاء برنامج صيانة مناسب، لكنهم لم يفعلوا أيًا منهما".