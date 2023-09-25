توفي رجل من مدينة ميثوين، يدعى غاري سيمارد، بعد أن ركض في المياه على شاطئ مدينة سالزبوري لمساعدة ابنه الذي سحبه تيار متدفق في ولاية ماريلاند الأمريكية، حيث استأجرت العائلة منزلاً منذ أسابيع وكانت على وشك المغادرة.

قالت زوجة سيمارد، أليكسيس ورنسكي: "كان من المفترض أن يحزموا أمتعتهم للمغادرة في ذلك اليوم، وقد قاموا بغطسة أخيرة وكانت الأسوأ".

وأعربت أليكسيس عن امتنانها للأشخاص الطيبين والمسعفين الذين ساعدوا، ولكنها ممتنة أكثر لغاري ولتفانيه في خدمة أسرتهم قائلة: "لقد كان شخصا صلبا وقويا، وأنا ممتنة إلى الأبد لتضحياته".