ما العوامل التي تتسبب في حرائق الغابات وما هي أنواعها؟

فصّل أستاذ علوم الحرائق بكلية إمبيريال في لندن، غويليرمو رين، العوامل التي تؤدي إلى وقوع حرائق الغابات ونوعي هذه الحرائق، مشيرًا إلى أن الأكسجين والوقود ومصدر الإشعال هي الجوانب الثلاث التي تتسبب بمثل هذه الظواهر.

وقال رين إن "موجات الحرارة تؤدي إلى جفاف النباتات. نحن نعلم أن النباتات الأكثر جفافًا هي أكثر قابلية للاشتعال"، مشيرًا إلى أنه "بمجرد اشتعالها، يكون اللهب أطول. وعندما يتحرك، يتحرك بشكل أسرع".

وأضاف أستاذ علوم الحرائق بكلية إمبيريال في لندن: "هناك نوعان من الحرائق، حرائق الغابات المشتعلة وهي التي تنتشر بشكل أسرع وهي أكثر إثارة للقلق من حيث الضرر الذي يلحق بالناس والممتلكات والنظام البيئي. النوع الآخر هي حرائق الدخان الكثيف، التي تنتشر ببطء لكنها تنتج دخانًا سامًا للغاية".

وأكد رين أن "هناك الكثير من التغييرات التي يصعب قياسها لتحديد ما هو متعلق بالمناخ وما هو سوى ذلك" في الحرائق التي تحدث في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة.

كما قال: "في الجزء العلوي من النظم البيئية الشمالية والقطب الشمالي، وأعني بذلك ألاسكا وكندا وسيبيريا، نشهد زيادة في حرائق الغابات السيئة. وهذا بالنسبة لنا علامة واضحة على تغير المناخ".