قامت موظفة مطعم بإلقاء الثلج والتوابل عبر النافذة قبل إطلاق النار مرتين على الأقل على أسرة، حيث بدت الموظفة ألانيا فورد منزعجة من العميل أنتوني راموس بعدما قام بتقديم طلبه عبر ممر الطلب من السيارة.

كان أنتوني راموس يجلس في مقعد السائق، ووفقاً للدعوى القضائية، فإن زوجته الحامل كانت تجلس في مقعد الراكب وابنتهما البالغة من العمر 6 سنوات في الخلف.

وقالت الدعوى القضائية إنهم دفعوا 12.99 دولارًا أمريكيًا مقابل وجبة كومبو، لكنهم لم يحصلوا على البطاطس المقلية التي طلبوها، حيث خرجوا بسرعة من مكان الطلب عبر السيارة محاولين تجنب إطلاق النار.