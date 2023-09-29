عمت مشاعر من الحزن على سكان مدينة تمبلتون في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بعد أن التهمت النيران حانة أثرية كانت من المعالم البارزة والتاريخية في المدينة.

انتشر الحريق في حانة ريد أونيون في الليل مع وجود الكثير من الأشخاص بالداخل، ولحسن الحظ تمكن جميع الزبائن من الخروج بسلام.

تقول شاهدة عيان، إن النيران اشتعلت وارتفعت لمسافة 50 قدمًا فوق سطح المبنى.

تمكن براين تانغوي من جمعية ناراغانسيت التاريخية بتوثيق معلم المدينة في كتاب.

وقد قام مالك الحانة الجديد مؤخرًا بترميم الحانة وإعادة فتحها للعمل قبل وقت قريب من حدوث الحريق.