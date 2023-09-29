كوفئت أريانا برينس البالغة من العمر 6 أعوام بجائزة "منقذ حياة مواطن" من قبل إدارة الإطفاء في وينسبورو بعد أن أنقذت عائلتها من حريق منزل صباح يوم السبت.

حيث استيقظت الطفلة لترى خزانة مشتعلة ونبهت والدتها بسرعة لإيصال العائلة إلى بر الأمان.

وكانت والدة أريانا، ميستي غورمان، مستغرقة في النوم في ذلك الوقت، وتقول إنه لولا ابنتها، لما تمكنت عائلتها من البقاء على قيد الحياة، مشيرة إلى أن طفلتها سمعت صفارات الإنذار و "كانت شجاعة جداً. ركضت في المنزل وأيقظتني ثم ركضت وأخرجت إخوتها ثم خرجت وأخبرت جارتنا. لقد أخرجتنا، لذا، نحن فخورون بها جدًا".

ونظرًا إلى أن هذه المواقف قد تصبح في كثير من الأحيان مميتة، تقول رئيسة الإطفاء المؤقتة في وينسبورو، ميكالا وينز، إنها ممتنة لعدم خسارة أي شخص في هذه الحادثة.

وأكدت وينز أن "هذا حدث مأساوي للغاية لكنني ممتنة جدًا لأننا تمكنا من إنقاذ جميع الأشخاص في هذا المنزل وأنا ممتنة جدًا لأريانا لإيقاظ عائلتها وإخراجهم من المنزل، حتى لا تكون هناك مأساة تضاف إلى فقدانهم المنزل".