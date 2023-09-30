عندما هرب هيريرا فارغاس، ترك حقيبة خلفه، وعثر عملاء إدارة مكافحة المخدرات على 13 كيلوغرامًا من الفنتانيل داخلها بمدينة نيويورك الأمريكية، وقالت الإدارة إنها مادة مخدرة "أقوى بـ50 مرة من الهيروين".

وأضافت إدارة مكافحة المخدرات أنه عندما فتش المحققون الشقة، ليلة الثلاثاء، عثروا على المزيد من الفنتانيل ومواد التعبئة والتغليف.

وتقع الشقة على بعد بنايات فقط من حضانة، حيث تعرض 4 أطفال للفنتانيل قبل أسبوعين، وتوفي طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

وقال عميل خاص من إدارة مكافحة المخدرات، فرانك تارنتينو: "هذا يدل على وجود شبكة توزيع للهيروين والميثامفيتامين والفنتانيل من المستوى المتوسط إلى المستوى العالي والتي نشهدها باستمرار هنا في مدينة نيويورك".