بينما كان أورلاندو يونغ مشتتًا أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم في مقاطعة ميامي ديد بولاية فلوريدا الأمريكية، أطلقت سيرينيتي البالغة من العمر 3 سنوات النار على يدها بالخطأ، حيث وجدت مسدسًا محشوًا تركه يونغ على الأريكة.

قال شقيق سيرينيتي، بنيامين، الذي رأى ما حدث: " عندما كنت في منزل أبي، لمست سيرينيتي المسدس ورأيت الكثير من الدماء على الأرض وكانت حمراء. وكنت أبكي، ثم ذهبت سيرينيتي إلى الطبيب".

بعد ذلك، خضعت سيرينيتي لعملية جراحية في مستشفى نيكولاس للأطفال وأمضت ليلتين هناك. وهي تتعافى الآن في المنزل.

واعتقلت الشرطة أورلاندو يونغ بتهمة "إهمال الأطفال".