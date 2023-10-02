اعتقلت السلطات رجلًا سرق شاحنة من شركة، وقال مكتب عمدة مقاطعة ساكرامنتو إنه قادها بعد ذلك إلى مجلس الضرائب وركنها بالخارج، ثم استخدم مفك الإطارات المعدني لتحطيم النافذة الأمامية، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبعد دخوله، هدد العديد من حراس الأمن بالمفك الحديدي وطلب شاراتهم ليتمكن من الدخول. وعندما لم يمتثلوا لطلبه، انطلق إلى داخل مبنى الضرائب.

بعد ذلك، وصلت الشرطة وتمكنوا من إبقائه في الجناح الشرقي. وباستخدام طائرة بدون طيار، حدد رجال الشرطة موقعه الدقيق وتمكنوا بالفعل من الاتصال بالمشتبه به، لكنه لم يمتثل لأوامرهم.

وبعد حوالي ساعتين، حاول المشتبه به الركض خارج الجانب الشرقي من المبنى حيث استقبلته وحدة K-9.

لم يتم الكشف بعد عن هوية المشتبه به، كما أنه من غير الواضح ما هو دافعه لدخول المبنى.