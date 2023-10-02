أدى إطلاق نار في حي "إيست غارفيلد بارك"، بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية، إلى إرسال إيدن كاروثرز البالغ من العمر 7 سنوات إلى المستشفى بعد إصابته بالرصاص، حيث يتعافى الآن ويتوقع أن يكون بخير.

قالت والدة كاروثرز، لاباريس جوردان، إنه كان يلعب في الخارج على دراجته بالقرب من أقاربه في منطقة الشارع الـ5 وساوث ويبل.

وقالت الشرطة إن ذلك حدث عندما توقفت سيارة أمام المجموعة وبدأت في إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة الطفل الصغير مع 3 رجال آخرين.

توفي رجل يبلغ من العمر 33 عامًا متأثرًا بجراحه في إطلاق النار، وأصيب رجل يبلغ من العمر 38 عامًا برصاصة في أسفل الظهر، وتم نقله إلى مستشفى ماونت سيناي بحالة حرجة.

كما يرقد رجل يبلغ من العمر 31 عامًا في المستشفى بحالة حرجة، حيث يعاني من إصابة بطلق ناري في رأسه.