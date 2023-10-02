تحدثت CNN إلى محامية وطبيب وعالمة حول قروضهم التعليمية وكيف أثرت على حياتهم، ووصفتها تيرينا ستيد بأنها "كحبل المشنقة" حول رقبتها لمدة 20 عامًا.

وقال أستاذ مساعد في الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، الدكتور ماثيو بولين: "عندما تخرجت من كلية الطب، كان إجمالي ديون تعليمي يتراوح بين 225 ألف إلى 250 ألف دولار. لقد قمت بتسديد الدفعات في 9 من السنوات الـ10 الماضية، لكن الدين تضخم الآن إلى 355 ألف دولار".

وأشارت أنجيلا بولت إلى أن "الأرقام غير حقيقية وفلكية" لدرجة أنها لا تستطيع حتى أن تفهم "كيفية إجراء الدفع"، موضحة: "كان قرض الطالب الخاص بي في الأصل 34 ألف دولار، وفي هذا العام زاد إلى أكثر من 500 ألف".

وأضافت بولت: "أملي الوحيد حقًا هو أن أموت قبل أن يحين موعد استحقاق جميع قروض الطالب الخاصة بي لأنه لا توجد طريقة يمكنني من خلالها سدادها والبقاء على قيد الحياة".