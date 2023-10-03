اعتقلت السلطات الأمريكية جويل كراودر، وهو جندي سابق يبلغ من العمر 40 عامًا، بتهمة القتل من الدرجة الأولى والثانية وانتهاكات بالأسلحة، حيث قام بقتل شرطي من مكتب عمدة مقاطعة هوارد، رايان ديمبي، بعد اندلاع خلاف بينهما في حانة بأمريكا.

ووقع إطلاق النار بعد منتصف ليل الجمعة بقليل في جنوب شارع تشارلز في "فيديرال هيل"، وكان ديمبي خارج الخدمة في ذلك الوقت.

وقالت شرطة مدينة بالتيمور إن نوعًا من الخلاف اللفظي بدأ داخل حانة واستمر في الخارج، حيث زُعم أن كراودر سحب سلاحًا وبدأ بإطلاق النار، وأصيب الشرطي ديمبي برصاصات عدة.