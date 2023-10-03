سحب ساطورًا وضربه.. شاهد ما فعله سائق بعدما أساء آخر لوالدته على الطريق

بعد اندلاع شجار على الطريق في مدينة ميامي سبرينغز بولاية فلوريدا الأمريكية، سحب لويس هيريرا ساطورًا وضرب سائقًا آخر يزعم هيريرا أنه أساء إلى والدته، في 29 سبتمبر/أيلول.

بعد ذلك، انطلق هيريرا شرقًا في شارع 36 شمال غرب بشاحنته، حيث تمكنت الشرطة في النهاية من تعقبه وتعرف عليه الرجل الضحية.

وفي حادثة أخرى يوم الجمعة، تم إطلاق النار على امرأة على طول طريق "بيرد"، وقالت الشرطة إنها كانت من المارة الأبرياء أثناء قيادتها للسيارة على الطريق عندما غضب سائقان آخران من بعضهما وبدأ أحدهما في إطلاق النار على الآخر.